Kırıkkale Hükümet Konağı’nda başlatılması planlanan enerji verimliliği projesiyle hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de karbon emisyonu 580 ton azaltılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında önemli bir adım atıldı. Dünya Bankası finansörlüğünde yürütülen proje kapsamında, Kırıkkale Hükümet Konağı için Çevresel Sosyal Yönetim Planı hazırlandı. Projenin uygulanmasıyla birlikte, hükümet konağında enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin devreye girmesiyle binanın yıllık toplam elektrik tüketiminden 839 bin 47,11 kWh ve doğalgaz tüketiminden 902 bin 303,53 kWh tasarruf sağlanacak. Bunun yanı sıra, proje ile yıllık 580,32 ton karbon emisyon azaltımı hedefleniyor.

Enerji tasarrufu ve çevresel faydaların yanı sıra, projenin uygulanmasıyla binadaki konfor şartları da iyileştirilecek. Kırıkkale Hükümet Konağı, enerji verimliliği açısından örnek bir yapı haline gelecek. Bu gelişmeler, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını hem de çevrenin korunmasını sağlayacak.