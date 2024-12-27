Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, 4. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. 2023 yılındaki çalışmalarını kapsayan raporu değerlendiren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmaya odaklandık.” dedi.

OEDAŞ bu dönemde gerçekleştirdiği akıllı şebeke dönüşümleri ile 16,48 ton karbondioksit eş değerinde emisyon azaltımı sağlarken yaklaşık 10 bin ton atığı da ekonomiye kazandırdı. Şirket ayrıca raporun kapsadığı dönemde bakım yaptığı hat uzunluğunu bir önceki döneme göre yüzde 113 artırarak plansız elektrik kesintilerini yüzde 15 azalttı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2023 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansını kapsayan 4. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. OEDAŞ’ın kurum değerlerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu içeren rapor, şirketin bu alandaki çalışmalarını ve hedeflerini kapsıyor.

Fuat Celepci: “Çevresel sorumluluk ve yenilikçiliği önceliğimiz olarak görüyoruz”

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendiren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Ülkemizdeki elektrik dağıtım sektöründe önemli bir oyuncu olarak, güvenilir enerji sağlama görevimizi yerine getirirken çevresel sorumluluğu ve yenilikçiliği de temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmaya odaklandık. Bölgemizde geçmişten bugüne yaptığımız şebeke modernizasyonları ile dağıtım kayıp oranlarını EPDK hedeflerinin altında tutmayı başardık. Öte yandan faaliyet bölgemizde kritik habitat haritalama, biyoçeşitlilik değerlendirmeleri, iklim değişikliği kırılganlık ve yangın riski analizleri yaparak biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularına odaklandık. Bu girişimler, 2030 yılına kadar operasyonlarımızda net sıfır emisyon ve 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda kritik rol üstleniyor. 2020 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da tüm bu süreci, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda her yıl yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza açıklamayı sürdüreceğiz.” dedi.

Celepci ayrıca sokak hayvanlarını ve göçmen kuşları kapsayan ‘Can Dostlar’ ve enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden ‘Enerjimiz Eşit’ gibi projeler ile ana faaliyet alanlarının yanı sıra sosyal değer oluşturmaya önem verdiklerini de dile getirdi. 2019 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni başlatan OEDAŞ, 2023 yıl sonu itibarıyla kadın çalışan oranını beyaz yakada yüzde 35, yönetici kadrosunda yüzde 19’a yükseltti.

Altyapının modernizasyonu yapıldı

Rapora göre OEDAŞ 2023 yılında beş ildeki toplam 2 milyon 50 bin abonesine 53 bin 598 km faal dağıtım hattı ile 6.731 GWh net enerji dağıtımı gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım altyapısını modernize etmek, genişletmek ve bakım-onarım çalışmalarını yürütmek için 831 milyon TL değerinde yatırım yapan OEDAŞ, Ar-Ge projelerine de 19,7 milyon TL bütçe ayırdı. Bu dönemde bakım yapılan hat uzunluğu bir önceki döneme göre yüzde 113 artırılarak plansız elektrik kesintileri yüzde 15 oranında azaltıldı.

Yaklaşık 10 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, 2023 yılında da ‘İklim Değişikliği Kırılganlık Değerlendirilmesi ve Dayanıklılık Stratejileri’, ‘Habitat Değerlendirme ve Haritalama Projesi’, ‘Biyoçeşitlilik Yönetim ve İzleme Planı’ ve ‘Biyoçeşitlilik Eylem Planı’ gibi çalışmalara imza attı. Türkiye’de CDP (Carbon Disclosure Project) aracılığıyla sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini açıklayan ilk elektrik dağıtım şirketi olan OEDAŞ bu dönemde gerçekleştirdiği akıllı şebeke dönüşümleri ile 16,48 ton karbondioksit eş değerinde emisyon azaltımı sağladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında da döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğini dikkate alan şirket, 2023 yılı boyunca 2.504 kg cam, 4.333 kg kağıt, 68 kg metal, 1.553 kg plastik, 1.452 kg karışık atık ve 23 kg atık pil olmak üzere toplam 9.933 kg değerlendirilebilir nitelikli atığı ekonomiye kazandırdı.