Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (AYMESEM) bünyesindeki öğrencileri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu Erasmus+ Mesleki eğitim Akreditasyonu dâhilinde Çekya’nın Prag, Letonya’nın da Daugavpils kentlerinde gördükleri staj eğitimlerini tamamlayarak yurda döndü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi (AYMESEM) bünyesindeki öğrencileri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu Erasmus+ Mesleki eğitim Akreditasyonu dâhilinde Çekya’nın Prag, Letonya’nın da Daugavpils kentlerinde gördükleri staj eğitimlerini tamamlayarak yurda döndü.

Balıkesir’den eğitimlere katılan öğretmenlerin yanı sıra AYMESEM’den Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Öğretmenleri Sadi Mastar ve İsmail Kandemir’in öncülüğünde gördükleri eğitimlerde öğrenciler yenilenebilir enerji alanında gördükleri teorik bilgileri, pratiğe dökebilme imkânı buldu.

Çekya’nın Prag kentinde; yenilenebilir enerji alanında gördükleri eğitimlerin yanı sıra güneş enerjisi araştırma geliştirme, ölçümleme çalışmalarının gerçekleştirildiği sahada öğrencilerin incelemelerde bulunulduğu öğrenildi.

Aynı proje dahilinde Letonya’nın Daugavpils kentinde staj gören ve 14 gün süreli yurt dışı staj hareketliliğine katılan AYMESEM proje ekibi, burada iş güvenliği eğitimi aldıktan sonra güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretilen sahada uygulama çalışmalarına katıldı.

Öğrencilerin eğitim alanında kendileri için son derece önemli bir deneyim olan Erasmus+ Projesi dahilindeki stajlardan son derece önemli kazanımlar sağladığı vurgulandı.