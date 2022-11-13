Son 5 yıldır sürdürülebilirlik eksenli projelere odaklanan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’de baş döndürücü bir hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörünü bir ihracatçı birliği çatısı altında buluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Son 5 yıldır sürdürülebilirlik eksenli projelere odaklanan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye’de baş döndürücü bir hızla büyüyen yenilenebilir enerji sektörünü bir ihracatçı birliği çatısı altında buluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’de jeotermal enerji sektörü yatırımcılarını çatısı altında toplayan Jeotermal Enerji Derneği (JED), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde kurulma hazırlıkları süren “Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği” projesine tam destek verdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, EİB’nin çalışmalarına desteklerinin tam olduğunu aktardı.

Yenilenebilir enerji sektörünün ihracatta 1 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sektörün ihracatının 2023 yılında 2 milyar dolara çıkmasını beklediklerini, yenilenebilir enerji sektöründen gelen ihracatçı birliği çatısı altında buluşma talebi sonrasında Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği kurma çalışmasını başlattıklarını dile getirdi.

Jeotermal Enerji Derneği’nin (JED) ‘Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği’ kurma çalışmalarına verdiği desteği çok anlamlı ve değerli olarak nitelendiren Eskinazi, “Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörüne son yıllarda büyük yatırımlar yapıldı. Enerji sektöründe kurulu güç kapasitesi 102,3 megavata ulaştı. Bu kurulu gücün 23,6 bin megavatlık dilimini yenilenebilir enerji türleri olan rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle temsil etti. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni hedefimiz kurulu güçte 50 bin megavata ulaşmak olacak. Sektör iç piyasada büyürken, ihracat hacmi de aynı oranda büyüyecek. Yenilenebilir Enerji Ekipmanları ve Hizmet İhracatçıları Birliği bu süreci hızlandıracak” şeklinde konuştu.

Teknik çalışma sonrası başvuru yapılacak

JED heyetini kabulde konuşan Jak Eskinazi de yenilenebilir ve temiz enerjide çok yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, bu alandaki ihracatçı birliğine kavuşmak için gün saydığını belirtti.

Farklı birlikler ve sektörlerden gerçekleşen ihracatın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarının ayrıştırılması sürecinin devam ettiği bilgisini veren Eskinazi, bu teknik çalışmanın tamamlanmasını takiben Biriğin kurulması yönündeki yasal sürecin başlaması için Ticaret Bakanlığına gerekli başvuruyu yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü her geçen ay artırdığına dikkat çekerek, sektörün ana ve yan sanayisinde üretim yapan çok sayıda şirketin, aynı zamanda yüksek ölçekli ekipman ihracatı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

“Kısa sürede dünya lideri olabiliriz”

Jeotermal enerji özelinde ise Türkiye’nin kurulu gücünü son on yılda yüz kat artırdığını hatırlatan Kındap, “Jeotermal enerjide bugün ulaştığımız bin 686 megavat kurulu güç seviyesi, dünyada 4.’lüğe işaret etse de potansiyelimiz bu seviyenin çok üzerinde. Sektörün yatırım iklimini destekleyici bir teşvik mekanizmasının uygulanması ile bu kurulu gücü çok kısa sürede 5 bin megavat seviyesine çıkarmamız ve dünyada lider pozisyona ulaşmamız işten bile değil. Bu artışı destekleyecek kaynak keşifleri elimizde hazır” dedi.

Jeotermal enerji sektöründe faaliyet gösteren ana ve yan sanayi şirketlerinin Türkiye’de ve dünyanın her ülkesinde anahtar teslimi santral kurulumunu yapabilecek seviyeye ulaştıklarını hatırlatan Ali Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sondajdan başlayarak devreye almaya kadar geçen tüm değer zincirinde söz sahibi olan şirketlerimizin yaptıkları ihracatı tek Birlik çatısı altında toplamak, tüm yenilenebilir enerji sektörünü güçlendirir. JED olarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde devam eden bu projeye destek vermek amacıyla Sayın Eskinazi’yi ziyaret etmekten ve sektörümüz ile ilgili detayları paylaşmaktan mutluluk duyduk.”