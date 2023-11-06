Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve modern bir görüntüye kavuşturularak hizmet vermeye devam eden EKDAĞ Barbaros Çay Bahçesi, eski günlerindeki gibi yine buluşma adresi oluyor.

Antalyalıların hatıralarında önemli bir yer tutan Barbaros Çay Bahçesi, yenileme çalışmalarının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye devam ediyor. Modern yeni yüzüyle Barbaros Çay Bahçesi’nde, denize karşı konumuyla keyifli çay sohbetleri gerçekleşiyor.

Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan ve EKDAĞ A.Ş tarafından işletilen Barbaros Çay Bahçesi açık oturma alanı 120, kapalı alan 80 olmak üzere toplam 200 kişiye hizmet verebiliyor. Çeşitli lezzetlerin sunulduğu Barbaros Çay Bahçesi, kafe ve mutfak bölümüyle, eskiden olduğu gibi keyifli çay sohbetlerinin yaşandığı bir mekan oldu.

"Yeniden buluşma noktası"

Gençlerin, arkadaş gruplarının ve ailelerin buluşma noktası olan Barbaros Çay Bahçesi’nin hizmetinden vatandaşlar çok memnun kalıyor. Yenilenen çay bahçesinin eskisine göre daha modern ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Güler Şimşek, “Büyükşehir Belediyesi burasını yenileyip bu haliyle hizmetine açmasına sevindim. Emekli bir vatandaş olarak, fiyatlar dışarıdakileri göre gayet uygun. Arkadaşlarımla buraya geliyor sohbet ediyor keyifli vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

"Fiyat uygunluğu"

Uzun yıllardır Barbaros Çay Bahçesi’ne geldiğini söyleyen Ayşe Tuğba Korkmaz, “Eski halini iyi biliyorum, köhne ve salaş bir durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi burayı yenileyerek estetik bir hale getirdi. Konforu, menüleri ve fiyatları her şey mükemmel. Büyükşehir Belediyesi burasını tertemiz yaptı” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Arda Aytemur da, “Nezih, modern ve kaliteli bir yer olmuş. Biz gençlerin de uygun fiyatlarla lezzetli menüler yiyip oturabileceği bir yerin yapılması bizleri memnun etti” ifadelerini kullandı.