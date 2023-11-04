Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen, Turgutreis’teki futbol sahasının yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Amatör Lig’de mücadele eden Turgutreis Spor Kulübü’nün talebi üzerine başlatılan yenileme çalışmaları, sahanın performansını artırmak ve sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde saha zemininin bozuk olduğu, saha eğiminin hatalı ve drenaj sisteminin yetersiz olduğu tespit edilmiş, bu nedenle yenileme kararı alınmıştı. Yapılan çalışmalarda, yabani otların temizlenmesi, zemin eğiminin düzeltilmesi, drenaj hatlarının kazılması, elektrik hatlarının yenilenmesi, mıcır serimi ve üst zemin sıkılaştırma işlemleri gibi aşamalardan geçildi. Aynı zamanda suni çim seriminden önce saha, sporcuların düşmeleri durumunda darbeleri emerek çarpışma enerjisini azaltan, saha zeminin kullanım süresini uzatarak deformasyonu en aza indiren “shock ped” ile donatıldı.

Saha FIFA standartlarına uygun hale getirilecek

Saha yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra, ekipler tarafından FIFA uygunluk testleri yapılacak ve futbol sahası boyama işlemi gerçekleştirilecek. Bu süreç sonunda futbol sahası, sporcuların daha güvenli bir şekilde oyun oynamalarını sağlayacak modern bir altyapıya kavuşacak. FIFA standartlarına uygun hale getirilmeye çalışılan sahada, futbolcuların ve seyircilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yedek kulübeleri ve kale direkleri yerleştirilecek, soyunma odalarının önündeki kot farkları giderilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Turgutreis Futbol Sahası’nın yenilenmesi, sporun desteklenmesi ve genç yeteneklerin yetiştirilmesi için büyük bir adım. Yapılacak olan modern altyapı sayesinde sporcularımız daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürebilecekler. Çalışmalar tamamlandığında tüm spor severleri tesis açılışına bekliyoruz" dedi.

Yenilenen futbol sahasının, bölgedeki spor faaliyetlerine büyük bir katkı sağlaması ve genç sporcuların gelişimine destek olması bekleniyor.