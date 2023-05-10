Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy ve Bıyıklı Mahalleleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri sonucunda bankamatiğe kavuştu.

Bıyıklı ve Yeniköy Mahallelerine verdiği bankamatik sözünü yerine getiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, bankamatiklerin mahallelerdeki yerlerine yerleştirildiğini ve faaliyete geçirildiğini ifade ederek, “Daha önce verdiğimiz sözler tutuldu. Gerekli görüşmelerimiz ve çabalarımız sonucunda yapılan Ar-Ge çalışmaları sonrasından Bıyıklı ve Yeniköy mahallelerimiz bankamatiğine kavuştu. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, Yeniköy ve Bıyıklı mahallelerinde yaşayan vatandaşların para çekme, yatırma ve diğer küçük işlemler için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmayacağını da belirterek, “Bu mahallelerimizin belki küçük ama insanları en çok mağdur eden sorunu para çekilebilecek bir bankamatiğin olmamasıydı. Para çekmek için insanlar merkeze gelmek zorunda kalıyordu. Maaşlarını çekmek için ilçe merkezine gelmek zorunda kalan ve zorluk çeken özellikle emeklilerimiz ve vatandaşlarımızın bankamatik sorunu çözüldü. Çalışmalarımız sonuç verdi ve Ziraat Bankası’nın ATM’lerini Yeniköy ve Bıyıklı mahallelerimize kazandırdık. İlçemize kazandırılan yatırımlar konusunda AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.