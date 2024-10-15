Yeniköy Kemerköy Enerji, 15 Ekim Beyaz Baston ve Görme Engelliler Güvenlik Günü’nde farkındalık oluşturmak ve görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 15 Ekim ‘Beyaz Baston ve Görme Engelliler Güvenlik Günü’ kapsamında Türkiye Görme Engelliler Derneği (TUGED) Muğla Şubesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. TUGED Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık 50 adet teleskopik görme engelli bastonunu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı Özdemir’e teslim etti.

Şirket olarak bölge halkının gelişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenli olarak sosyal yatırımlar yaptıklarını belirterek Muğla’nın en büyük 2’nci şirketi olarak bu yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Burak Işık sözlerini şöyle sürdürdü: “Görme engelli bireylerin sorunlarına sahip çıkmanın, toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamanın ve onlara kalıcı, doğru çözümler sunmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hususta farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu özel ziyaret hem benim için hem de Yeniköy Kemerköy Enerji çalışma arkadaşlarım için önem taşıyor. Engelli dostlarımızın yaşam sevinçlerini kaybetmeden, ayrımcılığa maruz kalmadan engellerini aşarak mutlu bir yaşam sürmeleri için şirket olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Mehmet Özdemir, bu anlamlı ziyarete ilişkin, “Bugün, görme engelli ve diğer engelli bireylerin, dezavantajlı gruplar ile ayrımcılığa uğramış kişilerin fırsat eşitliğine kavuştuğu, engellerin sorun olmaktan çıktığı günler için mücadele ederken, dayanışmanın önemini bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizin en büyük kurumlarından biri olan Yeniköy Kemerköy Enerji’nin ziyareti ve desteği bizim için değerliydi. Onların yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Bu vesileyle, dayanışmanın bu güzel örneğini hayata geçirdikleri için kendilerine dernek olarak teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.