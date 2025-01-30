Yeniköy Kemerköy Enerji etki alanındaki 26 köy muhtarı ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük doğaya geri kazandırma projelerinden ‘Hüsamlar Yeniden’i ziyaret etti. Düzenlenen etkinlikte muhtarlara, projeyle ilgili detaylı bir sunum da gerçekleştirildi.

Cumhuriyet tarihinin 511 hektarlık alanda, tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projelerinden birini geçtiğimiz Kasım ayında başlatan Yeniköy Kemerköy Enerji, 2 aylık rekor bir sürede çalışmaların yüzde 90’lık kısmını tamamladı. Şirket, düzenlediği etkinlikle 26 köy muhtarını rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü Hüsamlar Yeniden Projesi’nde misafir etti. Ziyaret sırasında muhtarlar köylerini temsilen eski maden sahasına fidan diktiler. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu ev sahipliğindeki etkinlikte muhtarlar, doğaya geri kazandırma alanını gezerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

“Muhtarlarımızı bilgilendirmeye ve yakın bir iş birliğinde olmaya devam edeceğiz”

Bölge muhtarlarıyla yakın bir iletişim ve iş birliği halinde olduklarını belirten Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Geçtiğimiz yıl pilot uygulamaya başlarken muhtarlarımızı ziyaret edip proje ile ilgili fikirlerini ve görüşlerini almıştık. O dönemde onlardan aldığımız geri dönüşler çok değerliydi. O günden bugüne doğaya geri kazandırma çalışmalarımızda oldukça ilerledik. Yaklaşık 250 bin fidanı toprakla buluşturduk. Projemiz içerisinde 3 gölet, yürüyüş yolları, piknik alanları ve amfi tiyatro planladık. Milas’ın simgesi olan anıt bir zeytin ağacını rehabilitasyon alanının merkezine önümüzdeki günlerde koyacağız. Milaslılardan 40 yıl önce madencilik için alınan bu alanı en güzel haliyle geri vermek için çalışıyoruz. Projenin her aşamasında bizimle birlikte olan ve çalışmalarımızı bağımsız bir şekilde değerlendiren ve kamuoyu ile paylaşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) de bize çok değer kattı. 70 yıl önce kurulan ve Türkiye’nin ilk çevre derneklerinden biri olan TTKD ile iş birliğimiz, projenin verimliliğini artırdı. 2023 yılında 65 hektar alanda tamamlanan pilot uygulamamızdaki dikimlerin başarı oranı bazı bölgelerde yüzde 96’ya ulaştı. Ekosistemin kendiliğinden canlanmaya başladığını, göletimize kuşların gelmeye başladığını gözlemledik. Ülkemiz için örnek olacak projemizin her aşamasında bölge halkını ve muhtarlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah proje tamamlandığında yine muhtarlarımızla birlikte burada bir arada olacağız.” dedi.

“Ülkemiz için örnek olacak bir projeye imza atıldığına tanıklık etme fırsatı yakaladık”

Etkinlikte muhtarları temsilen konuşan Milas Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Bağdamları Köyü Muhtarı Mehmet Akar da “Yeniköy Kemerköy Enerji’ye, Hüsamlar eski maden sahasında gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Bugün burada ülkemiz için örnek olacak bir projeye imza atıldığına tanıklık etme fırsatı yakaladık. Bugün bizleri proje alanında misafir ederek tüm sorularımıza detaylı bir şekilde cevap verdiler. Proje tamamlandığında buranın Milaslıların kullanımına açılacak olması da çok değerli. Bölgemize yapılan her bir yatırım bizler için son derece değerli” diye konuştu.