Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yenikent Bölgesi için verdiği pazar alanları sözünü tuttu. Korucuk Kapalı Pazar Yeri inşaatına başlanılırken 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri inşaatı ise hızla devam ediyor. Işıksu, “Yenikent Bölgemize iki adet nitelikli Pazar alanı kazandırıyoruz. Korucuk Kapalı Pazar Yeri inşaatımızla birlikte 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yerimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada ayrıca etkinlik sahnesi, bebek bakım odası ve otopark yer alıyor, hayırlı olsun” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vaat ettiği projeleri birer ikişer hayata geçirmeye devam ediyor. Bölgesel Sosyal Tesis, Sergi ve Pazar Alanları başlığında yer alan Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi tamamlanmış, Adapazarı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yerleşke içerisinde gerçekleştirilmişti. Işıksu’nun Yenikent Bölgesine sözünü verdiği, 15 Temmuz Camili-Karaman ve Korucuk Kapalı Pazar Yerleri inşaatları ise hızla devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mızda açık pazar alanı kalmasın isteğimiz var. Ada Pazar Güneşler Yerleşkemiz oldukça kapsamlı ve çok güzel bir tesis oldu, tamamladık, bir iki dokunuşla çok yakında açılışını yapacağız. Yenikent Bölgemize söz verdiğimiz iki adet nitelikli pazar alanında da çalışmalarımız hızla devam ediyor. 15 Temmuz Camili-Karaman ve Korucuk’ta kapalı pazar alanı inşa ediyoruz, hayırlı olmasını diliyorum. Korucuk’taki Pazar alanında inşaata start verdik; 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yerimizde de çalışmalar hızla devam ediyor. Burada kapalı pazar alanı ayrıca etkinlik sahnesi, bebek bakım odası ve otopark yer alıyor. Kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gideren hizmetlerimize gayretle devam inşallah” ifadelerini kullandı.