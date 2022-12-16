Fatih Yenikapı’da sudan bir ceset çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fatih Yenikapı’da sudan bir ceset çıkarıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fatih Yenikapı Sahili’nde suyun üzerinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, Emniyet genel Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi tarafından karaya çıkarıldı. Ekipler, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.