İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Tanıtım Günleri etkinliğinde Bandırma rüzgarı esti.

İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Tanıtım Günleri etkinliğinde Bandırma rüzgarı esti.

14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan Balıkesir İl Tanıtım Günleri kapsamında Bandırma şehri tüm güzellikleriyle yerini aldı. Bereketli topraklarından sofralara uzanan mahsulleri ve tarihiyle misafirleri Belediye Meclis Üyesi Sıtkı Ağan ağırladı. Balıkesir İl Tanıtım Günleri’nin en gözde stant alanlarından olan Bandırma standına ziyarete gelen Vali Hasan Şıldak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Oran, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay ve bir çok vatandaş yoğun ilgi gösterdi.