Afyonkarahisar İl Müftülüğü, "Hayata Başlarken" projesi çerçevesinde kent genelinde misafir edilen depremzede vatandaşların yenidoğan bebeklerine "Bebek Bohçaları" hediye etti.

11 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından Afyonkarahisar’da 15 binden fazla depremzede misafir ediliyor. Misafirlerle için Afyonkarahisar’da yetkililer her türlü maddi ve manevi desteği sağlıyor. Yapılan yardımlar çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü, ‘Hayata başlarken’ projesiyle depremzede vatandaşların yenidoğan bebeklerine “Bebek Bohçaları” hediye etti.