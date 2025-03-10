Aydın’daki hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, doğum sonrası ilk 28 günlük süreçte bebeklerin dış dünyaya uyum sağlamalarına destek oluyor.

ADÜ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri için gerekli destek sağlanıyor. Yenidoğan ünitesinde genellikle 37. gebelik haftasından önce doğan prematüre bebekler takip edildiğini belirten ve sağlanan tedavi ve bakım hizmetleri hakkında bilgi veren Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Anık, "Prematüre bebeklerde sıkça görülen akciğer yetmezliği gibi sorunlar, solunum cihazlarıyla tedavi edilmektedir. Ayrıca, oksijensiz kalan, annesi diyabet hastası olan, enfeksiyon geçiren, doğum ağırlığı çok az veya fazla olan, solunum sıkıntısı yaşayan ve yenidoğan sarılığı gibi durumlarla karşılaşan bebekler de ünitemizde uzman ekibimiz tarafından izlenmektedir" dedi.