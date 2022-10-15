Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi içerisinde 1. ve 2. basamak olarak yeni doğan hastalarına hizmet vermekte olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, fiziki şartları ve hizmet kalite standartları daha da yükseltilerek hastanenin B Blok-1. kattaki yeni yerine taşınarak 3. basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet vermeye başladı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi içerisinde 1. ve 2. basamak olarak yeni doğan hastalarına hizmet vermekte olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, fiziki şartları ve hizmet kalite standartları daha da yükseltilerek hastanenin B Blok-1. kattaki yeni yerine taşınarak 3. basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet vermeye başladı.

Hastanenin kadrosuna yeni katılan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile birlikte artık yeni doğan bebeklerin çok ileri uygulamalar gerekmedikçe il dışına sevkine gerek kalmadan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olabilecekleri bildirildi.