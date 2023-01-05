Genel Yayın Yönetmenliğini Doğan Havur’un Haber Müdürlüğünü ise İsmail Şahin’in üstlendiği Yenidoğan Gazetesi, ’Yılın Muhabiri’ ödülüne layık görüldü. Gazete 12 Ağustos’ta tüm Kayserililere ’Haydi Kayseri’ manşeti ile seslenmiş ve okulların açılışı öncesi toplumsal sorumluluk çağrısı yapmıştı. Törende Haber Müdürü İsmail Şahin, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Doğan Havur’un Haber Müdürlüğünü ise İsmail Şahin’in üstlendiği Yenidoğan Gazetesi, ’Yılın Muhabiri’ ödülüne layık görüldü. Gazete 12 Ağustos’ta tüm Kayserililere ’Haydi Kayseri’ manşeti ile seslenmiş ve okulların açılışı öncesi toplumsal sorumluluk çağrısı yapmıştı. Törende Haber Müdürü İsmail Şahin, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Kayseri’de yayın yapan Yenidoğan Gazetesi, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin ödülüne layık görüldü. Okulların açılışı öncesi ’Haydi Kayseri’ manşeti ile yapılan ve Kayserili hayırseverlere öğrencilerin hayatını kolaylaştırılması çağrısında bulunulan haber, ’Yılın Muhabiri’ ödülüne layık görüldü.

Gazete, 12 Ağustos’ta tüm Kayserililere ’Haydi Kayseri’ manşeti ile seslenmiş ve okulların açılışı öncesi toplumsal sorumluluk çağrısı yapmıştı. Haberde Kayserililerin öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak her türlü adım atmaları istenmişti. Gazetede yapılan haber, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından ’Yılın Muhabiri’ dalında ödüle layık görüldü.

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 7. Anadolu Medya Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan ödül gecesinde yaptığı konuşmada, " Terörü övmediği, şiddete teşvik etmediği, dezenformasyon yapmadığı müddetçe herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir” dedi

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde Yenidoğan Gazetesi de ’Yılın Muhabiri’ ödülüne layık görüldü. Ödülü Yenidoğan Gazetesi Haber Müdürü İsmail Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.