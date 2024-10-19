Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi Uzmanı ve şu anda Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Malik Türkan Esin, Yenidoğan Çetesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Esin, “Gece yarısı rutin denetim gibi ya da aile şikayetçiymiş gibi o yapıya gidilerek yoğun bakımlar geceleri denetlendi" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarihindeki en büyük operasyon olarak addedilen ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturmasının başlamasını sağlayan ve denetimleri gerçekleştiren dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim Birimi Uzmanı ve şu anda Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Malik Türkan Esin, soruşturmanın detaylarını anlattı.

“Biz 2023 yılı içerisinde özellikle hastane denetimleri başladığımızda bazı yoğun bakımlarda çeşitli evrakların eksik olduğu ortaya çıktı”

Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Dr. Malik Türkan Esin, “Her yıl standart olarak İstanbul’daki tüm sağlık sistemi özel hastanesinden muayenesine, diş hekimliğine kadar poliklinik kadar çeşitli sebeplerden dolayı denetlenir. Her kurum iki veya üç kere denetimden geçer. Ocak ayında bu denetimler başlar. Bu denetimlerin başlamasında dolayı ekiplerin bir kısmı sağlık ocakları, dispanserler, hastanelere dağılarak denetime başlar. Biz 2023 yılı içerisinde özellikle hastane denetimleri başladığımızda bazı yoğun bakımlarda çeşitli evrakların eksik olduğu ya da yapılması gereken kayıt işleminin doğru yapılmadığı, yatak başında yaptığımız denetiminde bunun aslında durumunun kötü olmadığı tespit etmeye başladık. O zaman bize açıklamaları ‘bu dün düzeldi, dün kendini toparladı, aslında daha kötüydü, evraktaki kayıtlar gibiydi’ benzeri. Bunlardaki eksiklikler ilgili Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yasal cezalarla ilgili işlemlere başladık. Bunların cezai işlemleri ocak ayında yapılıyordu. Ancak Mart ayında gelen şikayetle birlikte ayrı bir vizyondan hem tahminlerimizi doğrulayan hem de yön gösterici bir şey karşımıza çıktı; Bu işin organize olabileceği. O yönden araştırmalar başladın ve yapılan yoğun bakım denetimlerinde ‘şu hastanedeki yoğun bakım aynı kişi tarafından yönetiliyor, buradaki yine aynı kişi tarafından yönetiliyor.’ Ortaya çıkınca bu bir organize yapı işi. Bütün evrakları toplayarak kesilen cezaları yapılan tutanakları toplayarak o zaman ki İl Sağlık Müdürümüze çıktık. Efendim, böyle bir yapı var ve şikayet var. Şikayet evraklara göre doğru iş gittikçe büyüyor. Dolayısıyla bizim denetimlerin yanında bize yeni doğan yoğun bakımcılar refakat etsin. Çünkü bazı tıbbi terimlerde bize aşan durumlar var. Bunun üzerine Kemal Bey çocukları ilgilen durum olmasından dolayı hızlıca ekip kurdu. Birkaç yeni doğan hocamızı davet etti. Biz bu ekiplerle yeni doğan yoğun bakımlarına özel denetimlere çıkmaya başladık. Oradan topladığımız veriler doğrultusunda 15 gün sonra sağlık müdürümüzden randevu alıp yanına çıktım. Hocam bu şikayetler doğrular nitelikte veriler topukluyoruz. Yılbaşından beri takip ettiğimiz konularında organize olduğunu gördük. Bu iş daha büyük emniyeti de ilgilendiren birilerin ölümüyle SGK dolandırılmasıyla ilgili bir işlem. Emniyetten destek almamız gerekiyor. Bunun dinlemeler, takipler, para transferlerin, banka hareketlerin takip edilmesi gerekiyor. Bu yüzden onlarla çalışmamız gerekiyor. Kendisi bize olayın sonuna kadar gidilmesi gerektiğini emniyette irtibatın kendisiyle kuracağını evrakların getirilmesini ve hızlıca müdahale edilmesini istedi” şeklinde konuştu.

“Polisin dinlemelerini açık etmemek için de bunun rutin bir şikayet olduğu söylenerek en azından çocuklara zarar verilmemesi önüne geçildi”

Sağlık Bakanı’nın bu işin emniyetle yürüyeceğini belirttiğini söyleyen Ersin, “Bu emniyette yürüyecek bir iş. Özel ekiple bu işe başlamışlar. ’Bize danışmanlık hizmeti vermeye devam edin. Oradaki tıbbi terimler ne anlama geliyor. EX, devre ve tüp ne demek bunları bize açıklayın’ demeleriyle ortak çalışmaya başladık. Dinlemelere ve takiplere başladılar. Gece yarısı rutin denetim gibi ya da aile şikayetçiymiş gibi o yapıya gidilerek. O yoğun bakımlar geceleri denetlendi. Polisin dinlemelerini açık etmemek içinde bunun rutin bir şikayet olduğu söylenerek en azından çocuklara zarar verilmemesinin önüne geçildi. Sağlık Bakanımızın yanına gittik; tablo böyle, bu kadar büyüklük var. Onun da cevabı ’her nereye kadar gidiyorsa gitsin ne gerekiyorsa yapın ama hızlı yapın. Kayıplarımız çok olmasın’. Zaten bu toplanan kişilerin içerisinden itirafçılar çıkmaya başladı. Şimdi de olay mahkeme aşamasında. Olayın daha çok büyüceği ihtimali var, onlar konuşacaklardır” dedi.