İstanbul'da yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapıldı. 5’i doktor, 3’ü hemşire, 5’i sağlık çalışanı ve 1’i sivil 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA GENİŞTİRİLİYOR

Yeni operasyonla 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Gözaltı kararı alınan 16 kişiden 5’i doktor, 3’ü hemşire, 5’i sağlık çalışanı ve 1’i sivil 14 şüpheli yakalandığı öğrenildi.