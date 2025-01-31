K vitamini eksikliğinin bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, "K vitamini eksikliği, hemorajik hastalık olarak bilinen ve yaşamı tehdit edebilen bir duruma neden olabilir. Ailelerin, yenidoğan bebeklerin K vitamini uygulaması hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir" dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Aytaç Uras, yenidoğan bebeklerde K vitaminin önemi konusunda açıklamalarda bulundu. Yenidoğan bebeklerin sağlığının, doğumdan itibaren en kritik dönemlerden biri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Uras, "Bu dönemde bebeklerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin eksiksiz bir şekilde sağlanması, sağlıklı bir gelişim için hayati öneme sahiptir. K vitamini, bu besin maddelerinden biridir ve yenidoğanlarda kritik bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

K vitamini nedir?

Kısaca K vitamininden bahseden Uzm. Dr. Uras, "K vitamini, vücutta kan pıhtılaşması için gerekli olan bir vitamin grubudur. İki ana formu bulunmaktadır; K1 vitamini (filokinon) ve K2 vitamini (menakinon). Yenidoğanlar için en önemli olanı K1 vitaminidir. Bu vitamin, bebeklerin vücutlarında kan pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin üretiminde kritik bir görev üstlenir" şeklinde konuştu.

"Yenidoğan bebeklerde K vitamini düşüktür"

Yenidoğan bebeklerin, doğumdan hemen sonra K vitamini depolarının oldukça düşük düzeyde olduğunu belirten Uzm. Dr. Uras, "Anne sütü, K vitamini bakımından zengin değildir ve bebeklerin bağırsak florası henüz gelişmediği için vitaminin emilimi de sınırlıdır. Bu durum, bebeklerde K vitamini eksikliğine yol açabilir. K vitamini eksikliği, hemorajik hastalık olarak bilinen ve yaşamı tehdit edebilen bir duruma neden olabilir. K vitamini uygulaması, doğumdan sonra genellikle 1-2 saat içinde yapılmalıdır. Bu uygulama, yenidoğan bebeklerin kan pıhtılaşma yeteneklerini artırarak hemorajik hastalığın önlenmesine yardımcı olur. K vitamini uygulaması, hem intramüsküler (kas içi) hem de ağız yoluyla yapılabilir, ancak en etkili yöntem intramüsküler uygulamadır" ifadelerini kullandı.

"Bebeği olumsuz etkileyebilir"

K vitamini eksikliğinin, bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Uras şunları söyledi: "Hemorajik hastalık, bebeklerin kanamalar yaşamasına neden olabilir. Bu kanamalar genellikle iç organlarda meydana gelir ve hayati tehlike oluşturabilir. Ayrıca, K vitamini eksikliği, uzun vadede bebeklerin gelişiminde olumsuz etkilere yol açabilir. Ailelerin, yenidoğan bebeklerin K vitamini uygulaması hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Ebeveynlerin, sağlık profesyonellerinin önerilerini dikkate alarak, bebeklerinin sağlığı için gerekli olan tedavi yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Bilinçli kararlar almak, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için kritik bir adımdır. Ebeveynler ve sağlık profesyonelleri, bebeklerin sağlıklarını korumak için bu uygulamanın önemini anlamalı ve gerekli adımları atmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bir bebek için en değerli olan şey sağlıklı bir başlangıçtır."