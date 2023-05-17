Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, milletvekilliği seçimlerinde kesinleşmemiş sonuca göre yüzde 2,85 oranında oy aldıklarını belirterek, “Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 24. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere kendi logo ve amblemiyle giren Yeniden Refah Partisi, seçimlerde yüzde 2.85 oy alarak meclise 5 milletvekili soktu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçildi. Seçimin ardından İHA muhabirine konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, 285 bin üyeleri ve teşkilat partileri olmasına rağmen kendilerini anket sonuçlarında göstermeyen anket şirketlerine tepki göstererek, “Anket firmalarının bizi yok sayması bugün itibarıyla konuşulması gereken bir konu. Çünkü hiç vermemesi insanları manipüle etmektir. Bazı anket firmaları bizi yüzde 1 gösterdi. Onlara sesleniyorum. Vicdanınız rahat mı? Siz bizi yok sayarak seçmeni bir bakıma aldatıyorsunuz” diye konuştu.

Altınöz, Yeniden Refah Partisi’nin bir parti teşkilatı olduğunu ve partilerinin ne iç güçler ne de dış güçler tarafından kurulmadığını söyledi. Altınöz, kendilerinin bu milletin aslı, ruh kökü ve kimliği olduğunu belirterek, “Seçimin öncesinde bizim 285 bin üyemiz vardı. Milli görüşü temsil eden parti demek teşkilat partisi demek. Biz iç güçler ve dış güçler tarafından kurdurulmuş bir parti değiliz. Biz bu milletin aslıyız, ruh köküyüz ve kimliğiyiz. Bizim anketlerde verilmememiz tesadüf değil. Geçmişte Refah Partisi döneminde de vermemişlerdi” ifadelerini kullandı.

“Bazı şehirlerde milletvekilliğini kıl payı kaçırdık”

Altınöz, bazı şehirlerde kıl payı milletvekili çıkaramadıklarını söyleyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisine 5 milletvekili soktuklarına dikkati çekti. Altınöz, “Gaziantep, Giresun, Kütahya gibi şehirlerde kıl payı kaçırmak üzere biz milletvekillerin bir kısmını alamamış olduk. Ama total olarak baktığımızda milli görüş meclise girdi. Yüzde 3’e yaklaştık. İlk defa seçime giren bir parti için bu sonuç büyük bir başarıdır” dedi.

“Yerel seçimlerde de bir patlama yapacağız”

Altınöz, gelecek yılki 2024 yerel seçimlerinde bir patlama yapacaklarını söyledi. Altınöz, gelecek yıl yerel seçimlerde anket şirketlerinin milli görüşün gücünü daha net göreceğini belirterek, “Şimdi yerel seçimlerde de bir patlama yapacağız. Bu anket firmaları yerel seçimlerde bizim gücümüzü daha rahat görme imkanına kavuşacaklar. Anket firmaları nereye hizmet ediyorlar? Hizmet ettikleri yerle vedalaşsınlar. Aziz ve muhterem milletle tekrar barışsınlar” açıklamalarında bulundu.