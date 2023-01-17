Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, bölgede yaşanan son gelişmeler ışığında Suriye’de inisiyatifin Türkiye’nin eline geçtiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, bölgede yaşanan son gelişmeler ışığında Suriye’de inisiyatifin Türkiye’nin eline geçtiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye ile normalleşme adımlarını değerlendirdi.

Rusya ve İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile bir an önce görüşmesini istiyor

Rusya ve İran’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı bir an önce yan yana getirerek, ABD’nin Suriye’deki etkinliğini azaltma yoluna gittiklerini kaydeden Bekin, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Esad ile görüşmek mümkün’ vurgusundan sonra Suriye politikasında yaşanan hızlı gelişmeler karşısında uzun vadeli çözümler yanında kısa vadeli çare arayışları da büyük önem kesp etmeye başlarken özellikle Moskova’nın inisiyatifinde savunma bakanları düzeyinde başlatılan görüşmelerin seyir açısından farklı mecralara kayması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle Washington’un, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price vasıtasıyla Bakan Çavuşoğlu’nun şubat ayında muhtemel Suriye Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşme konusunda uyarıcı nitelikteki açıklaması dikkat çekici olmuştur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme hiç şüphesiz Suriye politikası konusunda hükümetin kara operasyonu dahil atması muhtemel adımlar konusunda nabız yoklamaya yöneliktir.”

ABD, Türkiye’ye karşı YPG kartını kullanabilir

ABD ve Rusya bağlamında Suriye’nin kuzeyinde giderek derinleşen farklı ayrıştırıcı politikaların, Ankara’nın Şam ile başlatmaya çalıştığı diyaloğu nasıl etkileyeceği konusundaki soru işaretlerini beraberinde taşıdığını söyleyen Bekin, “Özellikle ABD’nin şemsiyesi altında şekillendirilmeye çalışılan YPG/PYD çerçeveli statüko öncelikli otonom ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ konusunda hükümetin nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağı doğrusu merak konusudur. ABD, bu yeni şekillenmeyi özellikle Türkiye’ye karşı önemli bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. ABD, Türkiye’nin yumuşak karnını oluşturan YPG/PYD üzerinden Türkiye’nin Rusya, İran ve Esad ile hareket etmesini engellemeye çalışmaktadır” diye konuştu.

"Türkiye, Suriye’de kendi politikasını ortaya koymalıdır"

Türkiye’nin sorunların çözümü için Esad ile görüşmesinin doğal olduğunu kaydeden Bekin, “Elbette ki AK Parti Hükümeti, Suriye’nin bütünlüğü ve geleceği açısından Esad ile geç olsa da diyalog kurabilir. Burada Türkiye’nin asıl yapması gereken; Pax-Russica (Rus Barışı) veya Pax-Americana (Amerikan Barışı) yerine Pax-Turcica (Türk Barışı) çerçevesinde tüm etnik tarafları kucaklayan ve Suriye’nin bölünmez bütünlüğünü önceleyen özgün politikalar ortaya koymasıdır. Bir başka deyişle Türkiye’nin Suriye politikasında kendi özgün politikasını ortaya koyması artık kaçınılmaz olsa gerek” ifadelerini kullandı.

Küresel güçlerin sinsi oyunları sadece Suriye’yi değil Türkiye’yi de tehdit ediyor

Küresel güç odaklarının Suriye’yi bölmeyi amaçlayan sinsi senaryoları, sadece Suriye açısından değil, Türkiye açısından da ileride beraberinde riskleri taşıyacağı göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Bekin, “Sayın Cumhurbaşkanının seçime yönelik hesaplar içerisine girerek Suriye politikasında başkalarının inisiyatifinde hareket etmesi durumunda uzun vadede Türkiye’nin barış ve güvenliğine de sekte vurabilecek bir hamle ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, Türkiye’nin Suriye politikasında tarihi misyonuyla özdeşleşen diyalog öncelikli yapıcı ve kapsayıcı bir rol oynayarak barış ve güvenliği tesis edebilecek hamleleri ortaya koyması ve sonuç odaklı kucaklayıcı ve birleştirici politikaları gerçekleştirmesi artık kaçınılmazdır. Yeniden Refah Partisi olarak, Suriye’nin birlikteliği, bölünmezliği ve toprak bütünlüğü çerçevesindeki her türlü çözümü desteklediğimizi ifade etmek isteriz” şeklinde konuştu.