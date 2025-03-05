Manisa Selendi’de Yeniden Refah Partisi’nde istifa eden 3 Belediye Meclis üyesi AK Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Selendi Belediye Başkanlığına seçilen Murat Daban partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Bugün İlçe Teşkilatı ziyareti sırasında, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Koçdemir, Mustafa Ataşman ve Kamil Kocademir de AK Parti saflarına katıldı. Meclis üyelerinin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanlığından istifa eden Emine Çimen ile 31 Mart seçimlerinden Yeniden Refah Partisi listesinde yer alan ancak meclis üyesi seçilemeyen Abdullah Arıkanlı, Hüsamettin Kara, Himmet İşlek, Enes Şahinkaya da AK Parti’ye geçti.

Rozetleri Belediye Başkanı Murat Daban, İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Belediye Eski Başkanı Mürsel Uçan, ilçe eski Başkanları Muhammet Akcan, Muharrem Sezer, Şeref Kaçar ve Kadın Kolları Başkanı Feyza Kocademir tarafından takılan katılımcılar, "Büyük lider, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümekten büyük gurur duyacağız. Selendi’ye hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.