Bunlar da ilginizi çekebilir

Yılmaz’ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz’ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Bartın’da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.