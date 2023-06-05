YSK Başkanı Yener: "Verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79 oy oranına sahiptir"
Yeniden Refah Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı Mazbatası MKYK üyesi Mersin Milletvekili Adayı Adnan Uyar tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan adına Mahmut Yaşar Sezgin'e verildi.
Sezgin: “Yeniden refah partisi ilçe başkanlığı görevini layığıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Yenişehir İlçe Başkanlığı görevine getirilmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.