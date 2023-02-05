Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 8’in üzerinde çıktı. Bu da baraj problemimizin olmadığını gösteriyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 8’in üzerinde çıktı. Bu da baraj problemimizin olmadığını gösteriyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen İlçe Başkanları Seçime Hazırlık Programı’na katıldı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi’nden, 6284 sayılı kanundan, erken yaşta evlilik mağdurları ve süresiz nafaka mağdurlarının sorunlarına değindi. Erbakan ayrıca partisinin yaptırdığı anket sonuçlarını da paylaştı. Erbakan, Erbakan, "Dış güçlerin laboratuvarında hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ne karşı mücadele eden ve bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en azından imzasını geri çekmesine vesile olan parti Yeniden Refah Partisidir" dedi.

“Partimiz, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen dirayetli bir duruş ortaya koydu”

Fatih Erbakan, yanlışa kimin söylediğine bakmaksızın Yeniden Refah Partisi olarak karşı durduklarını belirterek, “Aile felaketlerinin önlenmesi için bu garabet düzenlemelerin ortadan kaldırılması ve toplumun sigortası olan ailenin korunması içinde partimiz tek başına en etkili bir mücadeleyi yaptı. Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması için kurulduğu günden itibaren Yeniden Refah Partisi en yüksek sesle mücadelesini ortaya koydu. Bütün bunlar milletimizin gönlünden taht kurmamıza vesile olan gelişmelerdir. Partimiz, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen ve yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında duran dirayetli bir duruş ortaya koydu. Bütün çözümlerini bilimsel olarak kitaplarla ortaya koyan daha iktidara gelmeden ve seçimlere bile girmeden bütün bunları ortaya koyan bir duruş sergilemiştir. Dış güçlerin, dünya siyonizminin planları ve projelerine karşı ferasetli ve dirayetli bir duruş ve bütün bunlara bir de geçmişten gelen Milli Görüş mirası eklendiğinde milletimizin büyük teveccühüne mazhar olduk” diye konuştu.

“Son 7 ay içerisinde oransal olarak en hızlı büyüyen parti Yeniden Refah Partisi oldu”

Erbakan, yaptığı konuşmasında, açıklanan verilere göre en hızlı büyüyen parti olduklarını ve ayrıca yapılan anketlere göre yüzde 8’lik bir oy oranına ulaştıklarını vurgulayarak, “Yargıtay’ın açıkladığı rakamlara göre son 7 ay içerisinde oransal olarak en hızlı büyüyen parti Yeniden Refah Partisi oldu. Havası ve parası çok olan pek çok siyasi partiyi geride bıraktık. Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geldik. Havası ve parası çok olan pek çok partinin bütün Türkiye’de kaydettikleri üyeyi biz sadece Adana ilimizde kaydediyoruz. Bazılarının bütün Türkiye’de kaydettikleri üyeyi sadece İstanbul’un bir yakasında kaydediyoruz. Onların yaptığı büyük kongrelerin 30 misli insanın katılımıyla büyük kongreler yapıyoruz. Aralık ayında genel merkezimizin Türkiye genelinde bin 600 denekle yaptırdığı anketle Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 8’in üzerinde çıktı. Bu da baraj problemimizin olmadığını gösteriyor. Bu yüzde 8-9’u yüzde 20’nin üzerine taşımak için seçimlere kadar koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında Taksim’e cami yapılması, askeri vesayet ile başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması ve inanç özgürlüğü noktasında büyük gelişme sağlanmasından memnuniyet duyduklarını, bunları yapanları da tebrik ettiklerini dile getiren Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün sadece bunlardan ibaret olmadığını söyleyerek, "Milli Görüş inanç özgürlüğü yanında paylaşımda, yargıda, yönetimde adalet demektir. Maalesef mevcut iktidarın 20 senelik uygulamasında bu üç noktada Milli Görüş’e uygun bir icraat görmüyoruz. Paylaşımda, yargıda, yönetimde adalet tesis edilmedikten sonra sadece başörtüsü, Kur’an kursu, imam hatip, Taksim’e cami yapmakla işimiz bitmiyor. Bu noktadaki duruşumuzu aynı şekilde muhafaza ediyoruz" ifadelerine yer verdi.