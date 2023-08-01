Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu oldu.

Geçtiğimiz gün ilçe başkanı Orhan Mergen’in istifası sonrası Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığına partinin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından ilçenin tanıdık iş insanı Sefer Uslu’yu atandı. Atama yazısını Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın elinden alan Sefer Uslu’ya Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa eşlik etti. Uslu, kendisine duyulan güveni yukarıya taşıyacak, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğini belirterek, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’a kendisini ilçe başkanlı görevine laik gördüğü için teşekkür etti.