Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin, “65 bine yakın katılım Türk siyasetinde görülmemiş bir olaydır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin, “65 bine yakın katılım Türk siyasetinde görülmemiş bir olaydır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara’daki 2. Olağan Büyük Kongresi’nden Kayseri’ye dönerken Nevşehir’de otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan partilileri hastanede ve evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler öncesi Kayseri İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, partisinin Ankara’daki 2. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, kongreye 65 bine yakın kişinin katıldığını belirterek, bunun Türk siyasetinde görülmemiş bir olay olduğunu ifade etti.

“65 bine yakın katılım Türk siyasetinde görülmemiş bir olaydır”

Kongreye katılan tüm partililere teşekkür eden Erbakan, "İkinci şahlanış olarak değerlendirdiğimiz kongremize yoğun katılım oldu. Kongreye gelen bin 24 otobüs ve binek araçları hesaplayınca 65 bine yakın bir rakamın olduğunu açık şekilde görüyoruz. Bu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir olaydır. İlk kongremize 40 binin üzerinde insan katılmıştı. Yine salonun dışında, kompleksin dışına kadar taşan mahşeri bir kalabalık vardı" ifadelerini kullandı.

“Yeniden Refah Partisi belirleyici parti olacaktır”

Partilerinin baraj problemi olmadığını belirten Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin tek başına seçimlere girerek Türk siyasetinde belirleyici parti olacağını hep söylüyoruz. Bizim birinci şahlanışımız 17 Kasım 2019’da yaptığımız kongreydi. İkinci şahlanışımızı da dün aynı salonda bu sefer daha da yüksek katılımla, 65 bin kişiyle gerçekleştirdik. İnşallah üçüncü şahlanışımızı da milletvekili seçimlerinde yapacağız. Dün yaptığımız kongremiz seçimlerde yapacağımızı ifade ettiğimiz şahlanışımızın ayak sesleri, öncüsü, habercisi, müjdecisidir" diye konuştu.

Hastanede yaralılar hakkında bilgi aldı

Basın toplantısı sonrası Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıların ailelerini ziyaret eden Erbakan, hastane yetkililerinden yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Burada hastanedeki yaralılara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, Şehir Hastanesindeki hastanın gözündeki sıkıntıdan dolayı ameliyata alındığını, özel hastanedeki hastanın ise kolundan yaralandığını söyledi. Kazada yaralanan 17 kişiden bazılarının taburcu edildiğini, tedavileri sürenlerin hayati tehlikesi bulunmadığını aktaran Erbakan, "Bu iki kardeşimiz için de herkesin dua etmesini istiyoruz, bekliyoruz. Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Teşkilatımıza, hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bizim büyük kongremize katılan binin üzerindeki otobüsten birinde bu yaşandı. Takdir-i ilahi. Çok büyük üzüntü yaşadık. Haber aldığımız andan itibaren de dua ediyoruz, İnşallah duaların bereketiyle kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur" açıklamasında bulundu.

Erbakan, hastane ziyareti sonrası kazada yaralanan hafif yaralıları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.