Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş’ta partisinin il başkanlığı ile Milli Gençlik Derneği binasının açılışını yaparak, “İnşallah geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Muş, ‘Milli Görüş’ün Yeniden Refah Partisi’nin kalesi olacak” dedi.

Kentte gelerek çeşitli programlara katılan Erbakan, ilk olarak İstasyon Caddesi’ne taşınan partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı. Duaların okunması ile açılış kurdelesini beraberindekilerle kesen Erbakan, "Muş ilk seçimde aynen Refah Partisi döneminde olduğu gibi yeniden oy patlamasını, zaferleri ve birinci parti oluşumuzu inşallah hep birlikte yaşayacağız. Buna gönülden inanıyorum. Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş’ün Türkiye’de iktidar olması önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidar olması da paylaşımda, yönetimde adaletin, yargıda adaletin teşhis edilmesi için önemlidir. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanması için önemlidir. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce imtiyazlılar, önce güçlüler anlayışı yerine önce ezilenler, önce dar gelirliler, önce millet anlayışının hakim olması için önemli. Yeniden Refah Partimizin iktidarı önce ahlak ve maneviyat prensibinin devletin bütün kademelerinde hakim olması için önemli. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştiren bir müfredatın ve eğitim sisteminin Türkiye’de hakim olması için önemli” dedi.

Yeniden Refah Partisi iktidarının işaret fişeğinin bir tanesinin de yıllarca milli görüşün kalesi olan Muş’tan atılacağını söyleyen Erbakan, "Partimiz yeni nesillerimizin korunması için önemli ve Yeniden Refah Partimizin iktidarı Türkiye’nin öncülüğünde D60 hedefine ulaşarak İslam Birliğini teşhis ederek hem bölgemizde hem Filistin’de hem de dünyanın dört bir yanındaki zulmün ve sömürünün ortadan kaldırılması için önemlidir. İşte bu iktidarın inşallah işaret fişeğinin bir tanesi de yıllarca milli görüşün kalesi olan Muş’tan atılacak. Buna inanıyoruz. İnşallah yeni teşkilat binamız ve il başkanımız, ekibiyle bu işaret fişeğinin Muş’tan atılmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.

Partililerle birlikte parti binasını gezen Erbakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemal Yurtlu’dan bilgi aldı.

Daha sonra Galeria Muş AVM’de Muş Milli Gençlik Derneği İl Temsilciliği’nin açılışını katılan Erbakan, “Milli Gençlik Derneği’nin yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen 40 ile il temsilcisi atandı. 29 ilde bina açılışını gerçekleştirdik. Cenabı Allah Milli Gençlik Derneği Muş Temsilciliğinde davamıza, milletimize, ülkemize faydalı çalışmaların ve hizmetlerin yapılmasını nasip eylesin. Gençlerimizle, yeni nesillerimize inşallah faydalı projelerin hayata geçirilmesini Cenabı Allah nasip eylesin. Tabi Milli Gençlik Derneğimizin aslında çok önemli görevleri var. Bunların en önde gelen üç tanesinden biri de adı üzerinde milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu bir gençlik yetişmesi. Öte yandan ahlaki ve manevi yönden kaliteli nesiller yetişmesi noktasında Milli Gençlik Derneği’ne büyük bir görev düşüyor. Bir kez daha Muş’ta Milli Gençlik Derneğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli başkanımız Salih Süne’ye başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılışların ardından Erbakan, Yukarı Hal bölgesindeki esnafı ziyaret ederek bol kazançlar diledi.

Erbakan’a Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacid Günbey, MKYK Yyesi Sadık Çat, Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ve partililer eşlik etti.