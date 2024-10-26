Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Teknolojik üstünlüğü eline geçirmiş olan Amerika ve İsrail nedeniyle yıllardan beri Orta Doğu’da kan ve gözyaşı var" dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Ar-Ge Yıllık Toplantısı, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yeniden Refah’ın lideri Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın "Teknoloji, Cenab-ı Allah’ın insanlara rahmetidir. Teknoloji büyük bir nimettir" sözünü hatırlatarak, "Liderimiz bu sözünün yanında, merhum liderimiz bir akademisyendi, bilim adamıydı, icat yapan bilim adamıydı. Alman Leopar tanklarının motorlarını icat eden, dizel motorlarına yakıtın tutuşmasını matematiksel olarak formüle eden, Türkiye’nin ilk yerli ve milli dizel motor fabrikası olan Gümüş Motor’u kuran, iktidar ortağı olduğu dönemde 70’li yıllarda, Aselsan’ın kurulmasını sağlayarak Havelsan ve Roketsan’ı, bugün savunma sanayinde, yüksek teknoloji alanında geldiğimiz noktanın ilk temellerini atan bir kimseydi" şeklinde konuştu.

Milli Görüş hareketinin iktidar olduğu dönemlerde Türkiye’nin çağ atladığını söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden büyük Türkiye ne demektir? Katma değerli üretim yapan, katma değerli ihracat yapan, yüksek teknolojiye sahip olmuş ve teknolojik üstünlüğü ele geçirmiş bir Türkiye’dir. Böylelikle dış ticaret açığından kurtulmuş, dış borçlanmadan kurtulmuş, milli gelir artışını sağlamış, refah seviyesini yükseltmiş, ekonomik ve teknoloji bakımından güçlü, dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye. Bu saydığımız maddelerin her birinin gerçekleşmesinde Ar-Ge çalışmalarının önemi yadsınamaz."

"Yeniden Refah lideri Erbakan: "İsrail nedeniyle yıllardan beri Orta Doğu’da kan var"

Teknolojiyi zihni bozuk insanların ele geçirmemesi gerektiğini aktaran Yeniden Refah’ın lideri Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

"Günümüz dünyasında teknolojiyi ve Ar-Ge’yi elinde bulunduran zihniyetlerin bozuk olması, hakkı üstün tutan değil kuvveti üstün tutan zihniyetler olması nedeniyle bugün dünyada sömürü var, adaletsizlik var, zulüm var. Teknolojik üstünlüğü eline geçirmiş olan Amerika ve İsrail nedeniyle yıllardan beri Orta Doğu’da kan ve gözyaşı var. Elbette ki bu teknolojik üstünlüğün zihniyeti bozuk olmayan, bütün insanlığın saadetini, selametini, refahını, huzurunu isteyen ve adaleti, hakkı üstün tutacak bir zihniyetin elinde olması son derece büyük önem arz ediyor."