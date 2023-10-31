Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde yaptığı açıklamada, “Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, TBMM’de görüşmeleri süren 12. Kalkınma Planı’nın görüşmelerinde söz alarak Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan hakkında konuşma yaptı.

Orta Vadeli Plana göre bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lirayla yüzde 24 oranına yükseleceğini hatırlatan Erbakan, “Bu yeniden borçlanma demektir. Borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden kurtulmamız da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yönelteceğini belirten Erbakan, “2022 yılında 325 milyar olan faiz harcamaları 2026 yılında 2 trilyon 321 milyar liraya fırlamaktadır. Bütçe açığından borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden de kurtulmamız mümkün değildir. Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 senede 5 trilyon lira 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz. Bu meblağ yatırıma teknolojiye aktarılsa neler yapılabilirdi. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir. Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettirilecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek 3 yılda; borçlanma, vergi artışı ve devlet varlıklarının satışı ekonomisinin uygulaması devam edeceğini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Erbakan, vergi gelirlerinin vatandaşa hizmet yerine, artan faiz giderlerine ödendiğini söyledi.

‘Faiz belasından kurtulmak için denk bütçe yapılmalıdır’

Erbakan, iktidara ekonomide refah seviyesinin yakalanması için şu önerilerde bulundu:

“Kamuda tasarrufa giderek israfın önlenmesi, Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinde denk bütçenin yapılarak yeni borçlanmalara son verilmesi, yeni borçlanma yapılmayarak kamunun faiz yükünün azaltılması, 54. hükümette büyük bir başarıyla uygulanan Kamu tek hesabına yeniden geçilerek faizden kurtulunması, Milli kaynak paketleri önerilerimizin hayata geçirilip dar gelirli milyonların refah seviyesinin arttırılması, dolaylı vergilere dayalı mevcut vergi sistemi yerine adil bir vergi sistemine geçilmesi, ihracat hacminin arttırılması için D-8 pazarının canlandırılması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarımsal ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi, faiz belasından kurtulmak istiyorsak denk bütçe ve kamu tek uygulamasıyla faizin önüne geçilmesi gerekmektedir.”