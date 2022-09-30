Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği “Aileyi ve milletimizi koruma” konulu basın toplantısında, “Dünya siyonizm’nin tüm planlarını bertaraf edeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği “Aileyi ve milletimizi koruma” konulu basın toplantısında, “Dünya siyonizm’nin tüm planlarını bertaraf edeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen “Aileyi ve milletimizi koruma” konulu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi’nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı Kanun’un bir evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Dış güçlerin oyunlarına alet olmayın. Aynı zamanda yıkılan bu yuvaların, babasız kalan bu çocukların günahına ortak olmayın” diye konuştu.

"Genç insanlarda oluşan kalp krizi vakaları mutlaka araştırılmalı"

Pandemi sürecinde yapmış oldukları açıklamaların yetkililer tarafından dikkate alınmadığını savunan Erbakan, “Bugün yaşadığımız gelişmeler ne kadar hayati ve tarihi bir uyarı yaptığımızı ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından son dönemde genç insanlarda oluşan kalp krizi vakalarının mutlaka araştırılması ve incelenmesi lazım. Genç yaşta kalp krizi geçiren, emboli geçiren vakaların ne kadarı mRNA aşısıyla aşılanmış, ne kadarı aşılanmamış. Bu yüzdelerin Türkiye için ortaya konulması mRNA aşılarıyla genç yaşta kalp krizi ve emboli arasında bir bağlantı olup olmadığının ortaya konulması lazım” şeklinde konuştu.

Erbakan, birtakım uluslararası sözleşmelerle, özel olarak tasarlanmış kanun ve projelerle ailenin yok edilmek istendiğini savunarak, “Nesilleri ahlaki erozyona uğratmak isteyen yeni dünya düzenine karşı dimdik ayakta olduğumuzu ifade ediyoruz. Milletimizi, İslam alemini ve tüm mazlum milletleri ırkçı emperyalistlerin ifsad planlarına karşı bir kez daha ifade ediyoruz. Dünya siyonizmi ve tüm planlarını bertaraf edeceğimizi, bunun için de son nefesimize kadar açık bir şekilde bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.