Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi için Ağrı’ya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi için geldiği Ağrı’da partililerle bir araya geldi. Ağrı Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Erbakan, iktidara geldikleri takdirde maaş yüzde 150 zam yapacaklarını ve asgari ücretten vergi almayacaklarını dile getirdi.

Ağrı’dan tüm Türkiye’ye seslenen Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Erbakan hocamız 85 milyona yaklaşırken acaba bu insanın geçim derdi var mıdır, bu insan adaletli muamele görüyor mu, kanun önünde diğer insanlarla eşit mi, çocuğuna kaliteli eğitim veriliyor mu, sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanıyor mu, alt yapı hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanabiliyor mu sorularını sorarak yaklaştı. Bizler de aynı Erbakan hocamız gibi her ırktan ve her kesimden insanımızın dertleriyle dertlenmek ve dertlerine derman olabilmek için mücadele etmek, çözüm üretmek için yola çıkmış durumdayız. Türkiye’de gittiğimiz her yerde açık bir şekilde ifade ettim. Erbakan hocamız tarafından adil bir dünyanın kurulması için yola çıkarılan D-8 kervanı mutlaka ama mutlaka Yeniden Refah Partisi tarafından hedefine ulaştırılacaktır. Bu hedefe ulaştıktan sonra mutlaka D-60 hedefine ulaşılacaktır. Bu daha önemli bir potansiyele sahip. Dünya petrol rezervinin yüzde 60’ı bu 57 ülkenin elinde. Bu 57 ülkenin bir araya gelip D-60’ın kurulması muazzam bir ortaya koyacak. Bunun ardından D-160 ile adil bir dünya hedefine ulaşılacaktır. Yeniden Refah iktidar gelir gelmez işçiye ve emekliye yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız inşallah. Çiftçiye ve köylüye ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz elektrik verilecek. Bunların hepsi 54’üncü hükümette var. Çiftçinin ürettiği mahsulün tamamına en yüksek taban fiyatıyla devlet tarafından alım garantisi verilecek. Asgari ücretten hiçbir vergi alınmayarak hem işçinin hem de işverenin yüzü güldürülecek.” ifadelerine yer verdi.