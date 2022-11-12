Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim arifesinde muhalefetin Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin kendilerini endişeye sevk ettiğinin altını çizerek, “Millet İttifakı’nın şimdiden daha ortaya koydukları fikirler, hedefler; bu millete, bu ülkeye bunlardan hayır gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim arifesinde muhalefetin Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin kendilerini endişeye sevk ettiğinin altını çizerek, “Millet İttifakı’nın şimdiden daha ortaya koydukları fikirler, hedefler; bu millete, bu ülkeye bunlardan hayır gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, MKYK Üyesi Mehmet Aşıla’nın oğlunun düğününe katılmak üzere Çorum’a gelen partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erbakan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Mevcut iktidarı emekli ederken 6’lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz” diyen Erbakan, “İktidar emekli olacakta yerine ne gelecek? 6’lı masa mı gelecek? Elbette ki hayır. 6’lı masa bugün gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini geri getireceğim, LGBT’lilere haklarını geri vereceğim, diyor. 6’lı masanın en önemli aktörü CHP, din dersini zorunlu olmaktan çıkarmamız gerekir, diyor. 5-6 yaşındaki okul öncesi çocukların Kur’an öğrenmesi Taliban zihniyetidir, çağdışılıktır, diyor. Bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Biz mevcut iktidarı emekli ederken 6’lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz." diye konuştu.

"Borç ve faiz anlayışıyla bir yere varabilmek mümkün değil"

6’lı masanın ekonomi politikalarını da eleştiren Erbakan, "Ekonomideki sorunları nasıl çözeceksiniz diye sorulduğunda 6’lı masanın unsurları diyor ki; düşük faizle daha hızlı daha kolay borç bulacağız. Borç ve faiz ekonomisine devam edeceğim. Böyle bir zihniyete sahipler. En son Sayın Kılıçdaroğlu, Londra’da finans çevreleri ile görüştü ’Ben cumhurbaşkanı olursam Türkiye’ye yüz milyarlarca dolar yeni borç getirebileceğim’ diye müjde gibi lanse ediyor. Bu zihniyetle, bu anlayışla borç ve faiz anlayışıyla bir yere varabilmek mümkün değil. Dış politika da ne yapacaksınız diyoruz. Dış politika da mevcut iktidar Avrupa Birliği’ne tam manasıyla entegre olamıyor. Avrupa Birliği’nin ödevlerini tam manasıyla yerine getiremiyor. Biz daha iyi entegre olacağız. Daha iyi bu ödevleri yapacağız, diyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye buna denir. Şimdiden daha ortaya koydukları fikirler, hedefler bu millete, bu ülkeye bunlardan hayır gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Seçim arifesinde muhalefetin Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin kendilerini endişeye sevk ettiğinin altını çizen Erbakan, “Diğer bizleri kuşkulandıran, endişeye sevk eden hususta tam seçim arifesinde koşa koşa Amerika ve İngiltere’ye gitmeleri. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, Amerika’ya gitti. 8 saat ortadan kayboldu. Basından gizli görüşmeler yaptı. Arkasından İngiltere’ye gitti. İyi Parti heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptı. Dünya Siyonizm’inin en önde gelen kuruluşlarından gelen CFR’nin uzmanı yetkilisi Steven Coac bizimle görüşmek için İyi Parti heyeti bizden randevu talep etti, dedi. Yeniden Refah Partisi dışındaki bu 6’lı masadakiler de soluğu Amerika’da alıyor. Amerika’nın yolunu tutuyor. Biz milli görüş olarak yolu Amerika’dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz” ifadelerini kullandı.

Yollarının Amerika’dan geçmeden iktidar olacaklarını açıklayan Erbakan, “İkinci 40 yılda da yolumuz Amerika’dan geçmeden iktidar olacağız. Çünkü biz kudret ve kuvvet sahibi Amerika değil Allah’tır inancına sahibiz. Biz iktidarı Londra’dan Washington’dan değil milletimizden istiyoruz. Anadolu’dan istiyoruz. Milletimizden istiyoruz. Biz icazetimizi ve onayımızı sadece ve sadece aziz milletimizden alırız. Aynen birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da yolumuz Amerika’dan geçmeden yeniden iktidar olacağız. Bu milletin yüzünü yeniden güldüreceğiz” şeklinde konuştu.