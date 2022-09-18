Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “6 tane benzemez bir araya gelmiş. Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplamda 36 kez toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleri ile atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “6 tane benzemez bir araya gelmiş. Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplamda 36 kez toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleri ile atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok” dedi.

Partisinin 2. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarında Millet İttifakı’nı işaret ederek "6 tane benzemez bir araya gelmiş" diyen Fatih Erbakan, "Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplamda 36 kez toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleri ile atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok. Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabilmişler mi? Ekonomik krize çare olacak bir reçete ortaya koyabilmişler mi? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi milli kaynak kitabı, kaynağı nereden bulabileceklerini ifade eden bir proje yapmışlar mı? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Toplan, ye iç, fotoğraf çektir, dağıl. En son HDP ve gizli ortak olan HDP’ye ’bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi’ diye birbirlerine girdiler. Bir tanesi ’tabii ki veririz’ diyor. Öbürü diyor, ’böyle bir şey olursa biz yokuz’. Her zaman söylüyoruz. İçinde iki tane aktör AK Parti’den ayrılıp kurulan partiler. Onların başkanları, bunların kadroları yıllarca 15 seneye yakın AK Parti hükümetleri içerisinde görev yaptı. AK Parti’nin MYK’sında en yüksek karar oranında yıllarca görev yaptılar” dedi.

CHP ve İBB’ye eleştiriler

CHP’ye eleştiriler yönelten Fatih Erbakan, “Masanın diğer unsuru CHP’ydi. 28 Şubat’ın ateşli savunucusu. İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı oldu. ’İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmek olacak’ diyor. ’Ayasofya’nın cami olmasına üzülüyorum. Müze olarak almalıyız’ diyor. Ben parti sözcülerinin ifadelerini söylüyorum. ’6 yaşında, 5 yaşında çocuklara Kur’an öğretmek çağdışılıktır’ diyorlar. Parti içinde LGBT komisyonu kurmuş, ’biz iktidar olunca LGBT’li olmak, dezavantaj olmaktan çıkacaktır’. Bu zihniyetlerden millete hayır mı gelir. 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan etmiş. Çöp, çamur çukur, İSKİ skandalı vb. 94’te bu millet belediyeleri koşa koşa Refah Partisi’ne bunlardan kurtulmak için verdi. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 10,5 dolar faiziyle dolar borç alıyor. Bu faizi de belediye hizmetlerine zam yaparak İstanbul halkına yüklüyor. İktidara kızıyorsun, ’yüzde 8,6 faizle dolar borçlanıyorsun’ diyorsun. Sen yıllık yüzde 10,5 faizle dolar borçlanıyorsun. Dolayısıyla bunların hiçbirinden hayır gelmez” şeklinde konuştu.