Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 300 bine yakın parti üyesinin olduğunu belirterek "İnşallah 500 bine çıkartacağız ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üyelerinde daha fazla üyesi olan bir parti haline geleceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 300 bine yakın parti üyesinin olduğunu belirterek "İnşallah 500 bine çıkartacağız ve Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üyelerinde daha fazla üyesi olan bir parti haline geleceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Niğde’ye geldi. İlk olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Erbakan, daha sonra Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Olağan Kongresi’ne katıldı. Erbakan yaptığı konuşmasında, “300 bine yakın resmi üyesiyle 81 il 900’den fazla ilçede teşkilatlanması ile bütün illerimizde gençlik hanım teşkilatlarıyla illerimizin çok önemli bir kısmında çok sayıda köy ve mahalle teşkilatlarımızla muazzam bir teşkilat muazzam bir yapı haline geldik. Bütün bu çalışmalarımızı üye kayıtlarımızla taçlandırdık. Bugün geldiğimiz noktada mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üye sayısına yakın bir üyeye ulaştık. İnşallah bu 300 bini seçimden önce 500 bine çıkartacağız ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üyelerinde daha fazla üyesi olan bir parti haline geleceğiz. Partiler içerisinde bir ayda en fazla üye kaydeden parti olarak Yeniden Refah Partimiz şampiyon oldu elhamdülillah. Haziran’da on sekiz bin üye kaydederek şampiyon olduk. Temmuz’da ne yaptı bu teşkilatlar. Temmuz’da. Bir ay içerisinde 32 bin üye kaydederek kendi rekorumuzu egale ettik. Yeniden Refah Partisi’nin her ay en fazla kaydeden parti olduğu, en hızlı büyüyen parti olduğu ortaya çıktı. Şimdi inşallah bu Eylül ayında, bir sonraki il başkanları toplantımıza kadar bir ayda elli bin üyeyi kaydedeceğiz ve 300 bin üyemizi 350 bin yapacağız. Seçimlerden önce de mutlaka 500 bin üye hedefine hep birlikte ulaşacağız Allah’ın izniyle”