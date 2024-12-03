Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Engelli vatandaşlarımızın maaşlarının kesilmesi en çok karşımıza çıkan şikayetlerdendir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erbakan, “Özellikle son zamanlarda hane halkının toplam gelirine bakılarak engelli vatandaşlarımızın maaşlarının kesilmesi en çok karşımıza çıkan şikayetlerdendir. Oysa bir engelli bireyin ailesinin haricinde, kendisine özel harcamaları mevcuttur. Engelli birey, her insan gibi kendi ayaklarının üzerinde durup kendisi çalışmak istemektedir, ancak iş imkânı olmadığı için engelli maaşı almaktadır. Dolayısıyla engelli bireyin ailesinin geliri değil, engelli bireyin kişisel geliri dikkate alınmalıdır. Bu konudaki kanun değişiklik teklifimizin çalışmaları ilgili başkanlıklarımız tarafından yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Engellilerin istihdam sorunu acilen çözülmelidir”

Partilerinin TBMM’ye kanun değişiklik teklifinde bulunduğunu belirten Erbakan, engelli maaşlarının artırılması ve engelli bireylerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmasını şöyle talep etti:

“Bu bağlamda TBMM Başkanlığı’na verdiğimiz Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu’nda ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık Bağlanması Kanunu’nun engellilerin maaşını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapılmasına dair verdiğimiz kanun teklifimiz acilen komisyonlarda görüşülerek genel kurula getirilmeli ve ivedilikle onaylanmalıdır. Bu değişiklik kapsamında kamuda ve özel sektör iş yerlerinde Engelli personel çalıştırma oranı yüzde 3’den, 6’ya çıkarılarak istihdam sorunu büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Aynı zamanda ’14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında atama yapan her kurum, atadığı personel sayısının yüzde 6’sı kadar bir sonraki atama döneminde Engelli personel ataması yapmak zorundadır’ ibaresi ile devamlılık arz edecektir.”

Engelli bireylerin iş bulma konusunda yaşadığı zorluklara da değinen Erbakan, şunları kaydetti:

“İŞ-KUR’un Engelli personel işe yerleştirmelerinde yer alan 35 yaş kriterinin değiştirilmesi yaş sınırına takılan engellilerimizin mağduriyetini giderecektir. Bu konuda Genel Başkan yardımcımız ve ekibinin resmi girişimleri yapmasına rağmen ilgili bakanlıkların konuya duyarsız kalıp gereken alakayı göstermemesi mevcut iktidarın konuya olan ilgisizliğini göstermektedir. 2018 yılı öncesinde yılda 3 kez Engelli Personel ataması yapılırken 2019 yılından itibaren günümüze kadar yılda bir sefer atama yapılmaktadır. Halbuki her EKPSS sınavında yapılan başvuruların sayısı artmaktadır. Buna rağmen engelli vatandaşlarımızla alay eder gibi, komik rakamlarla yılda bir sefer atama yapılması engelli vatandaşlarımızda hayal kırıklığına sebep olmaktadır. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 17 Şubat 2022 tarihinde engellilere 12 bin atama sözü verilmesine rağmen yaklaşık üç yıldır bu söz yerine getirilmemiştir.”

“Engelliler üzerinden rant elde edilmesini kabul edemeyiz”

Bazı özel rehabilitasyon merkezlerinin sağlıklı çocuklara engelli raporu çıkararak devletten ödenek almasına ilişkin iddiaları da eleştiren Erbakan, “Engelliler üzerinden rant elde edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. 2019 yılında yaklaşık 40 ilde sahte heyet raporu düzenlendiği şüphesiyle operasyonlar yapılmıştır. Ardından 2020 yılında ise dönemin Milletvekilleri tarafından ülkemizde 800 bin civarı sahte engelli raporun olduğu beyan edilmiştir. Bu beyan üzerine herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmamış olması manidardır. Rehabilitasyon merkezlerinin tamamının 24 saat kameralar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından izlenmesi zorunluluk haline getirilmelidir. Rehabilitasyona ihtiyacı olan hak sahibi binlerce, otistik ve zihinsel engelli vatandaşımız, özel merkezlerin suistimal etmesi sonucu rehabilitasyon hizmetinden faydalanamamakta ve eğitim kalitesi düşmektedir. Alınacak tedbirler ilk önce devletin adil ve liyakatli denetim mekanizması kurması, daha sonra engelli raporlarının yeniden gözden geçirilmesidir. Bu konu ile ilgili olarak görevini kötüye kullananların bir an önce tespit edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılması gerekir” şeklinde konuştu.

Farklı illerdeki ücretsiz ulaşım kartlarının geçerliliğinin sorun teşkil ettiğini, bunun yerine çipli, her şehirde geçerli engelli ulaşım kartlarının kullanılmasının daha doğru olacağını ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

“Engelli vatandaşlarımıza tanınan ücretsiz ulaşım kartlarının her ilde farklılık göstermesi sonucu farklı şehirlere seyahat eden özel gereksinimli bireylerimizin mağdur olmalarına sebep olmaktadır. Bu mevcut kartların teknolojiye ayak uydurularak ülkemizin her şehrinde geçerli olacak şekilde ‘çipli ücretsiz engelli ulaşım kartları’na çevrilmesi projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu projeyi mevcut iktidar yapacak olursa elimizden gelen tüm desteği içtenlikle vermeye hazırız. Üzülerek söylemeliyiz ki erişilebilirlikle alakalı yasa olmasına rağmen, engelli vatandaşlarımız; rahatça bir yerden, bir yere gidemiyor. Üst geçitlerin bazılarında asansörün bulunmamasından dolayı karşıdan karşıya geçemiyor. Cami girişlerinde engelli rampaları bulunmadığı için camilerde ibadet edemiyor. Görme engelli vatandaşlarımız tüm kaldırımlarda sarı şeritlerin bulunmamasından dolayı, kaldırımlarda rahatça yürüyemiyor. Seyahat ederken tüm toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemleri bulunmadığından, ineceği durağı tespit edemiyor. Alışveriş merkezleri, kamu ve özel kuruluşlarının bazılarında rampa bulunmadığından zorluklar çekiyor. Ortopedik engelli vatandaşlarımız otobüslerde rampaların otomatik olmadığından dolayı zorluklar çekiyor, işitme engelli vatandaşlarımız havaalanlarında ve uçaklarda anonsları yazılı veya işaret diliyle bildirilmediğinden zorluklar çekiyor” diye konuştu.

“Engelli vatandaşlarımız geçinmekte güçlük çekiyorlar”

Erbakan, engelli vatandaşların mevcut engelli aylığı ile geçimlerini sağlamakta güçlük çektiklerini, bu yüzden aylıkların oranının güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Pozitif ayrımcılık ve sosyal devlet olma anlayışı kapsamında aylıkların güncellenerek yaşam standartlarının güçlendirilmesi önemlidir. İlgili kanunun 65 yaşını doldurmuş muhtaçları konu alan 1. Maddesi 11.05.2018 tarihinde değiştirilerek yaklaşık 2 katına yükseltilmiştir. Ancak engellileri konu alan maddelerde değişiklik yapılmaması katsayıların düşük kalmasına neden olmuştur. Verdiğimiz kanun değişiklik teklifi kapsamında aylıkları yüzde 300 artarak ekonomik olarak yeterli konuma gelecek engelli vatandaşlarımız sosyalleşecek ve topluma kazandırılmış olacaktır” açıklamasında bulundu.

Erbakan, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımında karşılaştıkları sınırların da yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu sınırların kaldırılmasını ve yerine 1600 cc motor hacmi sınırının getirilmesini önerdi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak sadece 3 Aralık’ta değil, her gün engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, partilerinde engelli vatandaşlardan sorumlu bir genel başkan yardımcısının bulunduğunu ve engellilerin sorunlarının çözülmesi için sürekli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Erbakan, açıklamasının sonunda, engelli vatandaşlar için daha engelsiz bir Türkiye oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, toplumsal eşitlik ve adaletin sağlanması için gereken adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.