Ziyarette, çocuklarla sohbet edilerek çeşitli meslek alanlarında bilgilendirme yapıldı. Eğitim-öğretime devam konusunda söz alınan çocuklar, polis abi ve ablalarıyla eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri personeli tarafından Tekirdağ’da okullarda devam imkânı bulamamış çocukları yeniden örgün eğitime kazandırmak için Milli Eğitime bağlı öğretmenlerin seferberliğinde, Aydoğdu Mahallesi 13 Kasım İlk/Ortaokulunda, ortaokul çağına gelmiş ancak okuma-yazma bilmeyen çocuklara düzenlenen kursa destek ziyareti gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da yeninden örgün eğitime kazandırılan çocuklar, polis ekipleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

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