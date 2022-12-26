Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (SBTÜ) yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite bahçesinde öğrenciler ile akademik ve idari personel tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (SBTÜ) yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversite bahçesinde öğrenciler ile akademik ve idari personel tarafından çiçeklerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Kul, 26 Aralık Pazartesi günü üniversite bahçesinde öğrenciler ile akademik ve idari personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama programında konuşan Rektör Kul, “Tek kişi ile başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda artık kampüsümüzde öğrencilerimizle birlikteyiz. Laboratuvarlarımız kuruldu. Lisans eğitimimiz başladı ve en önemlisi başarılı öğrenciler bizi tercih etti. Akademisyenlerimiz genel olarak başarılı ve başarıları da her geçen gün büyüyor. İdari personellerimiz de yoğun çaba ve gayretle çalışmalar yürütüyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı şehirle bütünleştirerek yoğun bir gayretle sürdüreceğiz. Başarılı projelerimizi devam ettirecek, üniversitemize ve şehrimize yeni projeler kazandıracağız. Hedeflerimize ulaşmak için ara vermeden daha süratle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bu başarı bir ekip çalışmasının ürünüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden Rektör Kul, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar beyefendi çalışmalarımızı görüp takdir ettiler. İkinci dönem için de bizi tekrar görevlendirdiler. Onlara da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Valiliğimiz, milletvekillerim, Belediye Başkanlığımız, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğümüz, Cumhuriyet Teknokent, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere doğal paydaşımız olan tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerine, basın kuruluşlarımıza, adını sayamadığım resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlara, üniversitemizin bugüne gelmesinde katkısı olan tüm Sivaslı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atmak için akademik ve idari personelimizi kaliteden taviz vermeden daha da güçlendirerek canla başla çalışacağız. Üniversite öğrencilerle güzel. Başarılı öğrencileri de bünyemize katmaya devam ederek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini gerçek manada Anadolu’nun yükselen yıldızı haline getireceğiz inşallah" dedi.