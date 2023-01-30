Kaymakam Büşra Güneş, Yenice’deki görevine başladı. Yenice’deki görevine başlayan Kaymakam Büşra Güneş, 14 Şubat 2022 tarihinden bu yana Eflani Kaymakam Vekilliği görevinde bulunuyordu. Güneş, İçişleri Bakanlığı oluru ile Yenice Kaymakamlığına görevlendirildi.

Yenice Kaymakamı Gizem Tokur’un İçişleri Bakanlığı oluru ile Eflani’ye görevlendirilmesinin ardından Yenice Kaymakamlığına da Eflani Kaymakamı Büşra Güneş görevlendirildi.

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