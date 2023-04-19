Almanya’da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından Duisburg Ditib Merkez Camii Cemiyet Salonunda gerçekleştirilen geleneksel iftar programında Karabüklü gurbetçiler bir araya geldi.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, programda yaptığı konuşmada, " Kuruluşumuzdan bugüne gelenek hale getirdiğimiz Ramazan ayı iftar programlarımızı yine bir şölen havasında Almanya Kuzey Ren eyaleti Duisburg Ditib merkez camii’nde gerçekleştirdik. Hamdolsun bugüne eriştiren Rabbimize. Daha çok genç kardeşimizin katıldığı bu iftar programı bize doğru ve isabetli yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etmiştir. Hepinize yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ederim" dedi.

"Millet olarak ağır sınavlardan geçiyoruz" diyen Kurt, " "Daha kısa zamana kadar pandemi illeti bizleri uzun bir süre ayrı tuttu. Yine pes etmeden bütün olduk. Acılarımız var. Millet olarak asrın en büyük doğa felaketini yaşadık. Bu büyük Depremde çok Ccan kaybımız oldu. Tek yürek el ele durduk. Rabbim Aziz Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimize güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Dernek olarak deprem bölgelerine maddi olarak gerekli yardımları yaptıklarını anlatan Kurt, "Bu vesile ile önümüzde bayramına erişeceğimiz Ramazan Bayramının önce ailemize, tüm kardeşlerimize , akraba ve hemşerilerimize, tüm Türk ve İslam alemine sağlık huzur ve bereket getirmesini diliyorum 14. Mayıs’ta güzel ülkem Türkiye’de gerçekleşecek seçimlerin de hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.