Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, Yenice ilçesine bağlı Taban köyünden de 3 kamyon yakacak odun yardımı deprem bölgesine gönderildi.

Prof. Dr. Büyüksaraç: “Dünya literatürüne girebilecek nitelikte bir doğa olayı yaşandı”

Prof. Dr. Büyüksaraç: “Dünya literatürüne girebilecek nitelikte bir doğa olayı yaşandı”

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