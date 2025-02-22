Karabük’ün Yenice ilçesinde zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kış şartları ve kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yürüttü. Bu çerçevede karaca, geyik gibi yaban hayvanlarının yaşam sürdüğü uygun alanlara 75 kilogram saman ile 100 kilogram besi yemi bırakıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, doğanın korunmasına ve yaban hayatının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefleyen bu tür çalışmaların bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.