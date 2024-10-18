Karabük’ün Yenice ilçesinde yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 1.42 gram metemfetamin ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu yapılan operasyonda yakalanan B.K ve E.K isimli şahısların üst aramasında 3 parça halinde daralı ağırlığı 1.42 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K savcılıkça, B.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.