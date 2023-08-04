Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen selin ardından yaralar sarılırken, selin izleri de siliniyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Selden etkilenen Yenice Kayadibi köyü, Tır köyü ile Şeker Kanyonu’nda incelemelerde bulunan Gürel, Vali Yardımcısı ve Yenice Kaymakam Vekili Muhittin Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim ve DSİ 234. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan’dan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.