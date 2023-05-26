Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ın başkanlığında kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya; AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal ve Oktay Arslan, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan, KHGB Müdürü Aydoğan Durmaz ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, 2022 yılı faaliyet raporu ile gelir ve gider kesin hesapları görüşüldü. 2023 yılı KÖYDES programı faaliyet programı hakkında bilgiler verildi. KHGB tüzüğü gereğince il genel meclis üyelerinden iki, diğer üyelerden iki olmak üzere toplam dört asil, üç yedek encümen üyesi seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hilmi Ünal 65 oy ve Oktay Arslan 59 oy alarak asil üyeliğe, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan 17 oy alarak yedek üyeliğe seçildi. Muhtarlardan Aşağıçavuş Köyü Muhtarı İsmail Özkul 40 oy ve Soğucak Köyü Muhtarı Durmuş Çatak 42 oy alarak asil üyeliğe seçildi. Kaymakam Musa Göktaş seçilen üyeleri tebrik ederek başarılar diledi. Toplantı birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile sona erdi.