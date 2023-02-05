Yenice Kaymakamlığından ‘Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor’ başlığı altında yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimleri başta olmak üzere karla mücadele çalışmaları aralıksız sürmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan Özel İdare ekiplerimize teşekkür eder kolaylıklar dileriz. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların kar lastiği takılı olan araçlarında zincir, takoz, çekme halatı vb. bulundurmaları gerektiğini hatırlatır, kazasız yolculuklar dileriz” denildi.

Çan’da kar yağışı etkili oluyor

Çan’da kar yağışı etkili oluyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar yağışı yoğun şekilde etkili olurken, ekipler çalışmalarını gece geç saatlerde de sürdürüyor.

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