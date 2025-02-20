Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu, İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yüksek kesimlerde ve dağ köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Armutçuk, Alancık, Darıalan, Hacılar, Hacıyusuflar, Kuzupınarı, Yağdıran, Yeniköy, Karadoru, Sarıçayır, Taban, Namazgah, Çamoba, Soğucak, Kızıldam, Yalıoba, Kabalı, Sazak, Yukarıinova ve Yukarıkaraaşık köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdaresi ekiplerinin gün boyu devam eden çalışmaları sonucu kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı.