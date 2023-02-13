Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde, Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler parça kumaşlardan depremzede çocuklar için giysi dikimine başladı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde, Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler parça kumaşlardan depremzede çocuklar için giysi dikimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yenice ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dikiş nakış kursu açtı. İlçeye bağlı Nevruz köyünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler parça kumaşlardan çocuk giysisi üretmeye başladı.

Kursta usta öğretici Ayşe Babacan, “Bizlerde bu acılı günümüzde depremzede çocuklara gönderilmek üzere kursiyerlerimizle birlikte parça kumaşlardan çocuklar için giysiler üretmeye başladık. Ücretsiz temin ettiğimiz parça kumaşlardan deprem bölgesindeki çocukların giysi ihtiyaçlarına bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. Bu çalışmalarımıza öncülük eden Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Yüksel Baş’a teşekkür ederim” dedi.