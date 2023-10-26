Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Yenice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. 150 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş dereceye giren öğrencilere madalyalarını verdi. Kaymakam Göktaş, önemli olanın müsabakalara katılmak olduğunu belirterek koşuya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.