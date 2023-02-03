Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenice ilçesi Biga Caddesi üzerinde Zeki Sarıoğlu’na ait Nalburiye dükkanının bodrum katında saat 23.00 sıralarında nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Dükkanın bodrum katında bulunan malzemeler yanarak küle döndü.

Babasını kaybettiği gün, atölyesi de küle döndü

Babasını kaybettiği gün, atölyesi de küle döndü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

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